Происшествия

Двое псковичей задержаны по подозрению в уклонении от таможенных платежей

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, организованной группой в особо крупном размере). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте, обвинение предъявлено двум мужчинам 1972 и 1977 годов рождения.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Псковской таможни.

Установлено, что в период с июня по сентябрь 2020 года эти мужчины действовали в составе организованной преступной группы. По заранее разработанному плану и в соответствии с распределенными ролями они уклонились от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, перемещая с территории иностранных государств на территорию России полнокомплектные транспортные средства под видом товара «бывшие в употреблении части и агрегаты от грузовых транспортных средств».

«Своими преступными действиями они уклонились от таможенных платежей на общую сумму более 6 миллионов рублей», - уточнили в ведомстве. По ходатайству следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, установлению иных членов организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.