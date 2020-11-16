Происшествия

В Бежаницах нетрезвый сын отобрал у матери 500 рублей

В Бежаницах 33-летний мужчина ограбил собственную мать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 14 ноября в подъезде дома на улице Советской сын с применением насилия отобрал у матери 1964 года рождения сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 500 рублей, после чего скрылся. Женщина сразу же обратилась за помощью к сотрудникам МО МВД России «Бежаницкий».

Похищенные у матери деньги подвыпивший безработный мужчина, ранее судимый за кражу потратить не успел. Он дал признательные показания. «Как выясняется, подозреваемый и раньше просил у матери денег, но на этот раз ее терпение, судя по всему, кончилось. И на выпивку денег она не дала», - рассказали в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).