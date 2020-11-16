Происшествия

Мошенник «продал» великолучанину собаку за 30 тысяч рублей

34-летний житель Великих Лук лишился 30 тысяч рублей, доверившись мошеннику в интернет-магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 ноября мужчина на сайте интернет-магазина обратил внимание на объявление о продаже щенка шпица и вступил в переписку с продавцом. Они договорились о цене и доставке щенка. Для оплаты продавец прислал ссылку. Горожанин перешел по ней, предоставив реквизиты своей банковской карты. В результате он лишился более 30 тысяч рублей. После этого владелец шпица на связь выходить перестал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А 14 ноября 36-летней великолучанке в социальной сети пришло сообщение от якобы ее знакомой с просьбой одолжить денег. Женщина перевела ей около 8 тысяч рублей. Потом она все-таки решила позвонить знакомой. Оказалось, что та с подобными просьбами не обращалась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Есть основания полагать, что в этом случае злоумышленники сумели взломать аккаунт гражданки, добавили в ведомстве.