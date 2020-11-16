Происшествия

Угнанный в Стругокрасненском районе автомобиль нашли в соседнем регионе

В Стругокрасненском районе двое молодых людей подозреваются в неправомерном завладении транспортным средством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 16 ноября от дома в селе Новоселье Стругокрасненского района был совершен угон автомобиля «ВАЗ-2105». Владелец «пятерки» заявил о произошедшем в полицию.

Сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Угнанную машину обнаружили в деревне Городище Новгородской области. Выяснилось, что здесь живет один из подозреваемых в угоне – 26-летний рабочий одной из дорожных организаций. Установлен и другой подозреваемый – 24-летний сварщик из этой же организации, проживающий в Новоржевском районе. Они вместе работали на территории Стругокрасненского района. Молодые люди дали признательные показания.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки, по результатам которой будут приняты необходимые процессуальные решения.