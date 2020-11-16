Происшествия

Псковского ефрейтора оштрафовали за покупку наркотиков

Псковский гарнизонный военный суд назначил судебный штраф военнослужащему по контракту за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Инцидент произошел 3 января 2020 года вечером у гаражей возле домов №№4 и 6 по улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Там военнослужащий приобрел наркотическое средство массой 6,69 грамма (в значительном размере), которое хранил у себя дома до 21 января.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд назначил ефрейтору меру судебный штраф в размере 20 000 рублей.