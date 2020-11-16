Происшествия

Военнослужащего в Пскове оштрафовали за мошенничество при получении выплат

Военнослужащего по контракту в Пскове оштрафовали за мошенничество при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

В 2018 году военнослужащий сделал фиктивный договор найма жилого помещения в Пскове с ежемесячной арендной платой в размере 8000 рублей, который он предоставил командованию войсковой части для получения денежной компенсации.

После этого командир войсковой части издал приказ о выплате военнослужащему ежемесячной компенсации за наем жилого помещения, которую он получал на протяжении всего 2019 года в общем размере более 126 тысяч рублей. Но военнослужащий жилое помещение в Пскове не арендовал и фактически проживал в поселке Владимирский Лагерь Стругокрасненского района.

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Псковский гарнизонный военный суд назначил ему судебный штраф в размере 25 000 рублей.