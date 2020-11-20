Происшествия

В великолукской деревне Переслегино сгорела веранда

В деревне Переслегино (Великолукский район) произошел пожар в ночь на 20 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила в 00.16.

В неэксплуатируемом кирпичном здании выгорела изнутри по всей площади веранда. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

19 ноября в 18.51 поступила информация о пожаре в деревне Меленка Опочецкого района. Сгорела баня. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.