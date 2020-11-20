Происшествия

Игровые терминалы и деньги нашли в нежилом помещении в Пскове

В Пскове расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по факту организации и проведения азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По версии следствия, на протяжении 2020 года в одном из нежилых помещений в Пскове проводились азартные игры с использованием игрового оборудования.

Следователи совместно с оперативниками при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии провели обыск по месту функционирования незаконного игорного заведения. В ходе обыска изъяты денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности, игровые терминалы, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, подпольный игорный клуб располагался в одной из многоэтажек на улице Коммунальной.