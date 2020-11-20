Происшествия

В Красногородске отец и сын осуждены за кражу крыши

В Красногородском районе отец и сын осуждены за кражу крыши. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое мужчин проникли на территорию заброшенного домовладения в одной из деревень. Там они обнаружили старый сарай, покрытый жестяной крышей. Один из злоумышленников забрался на крышу и снимал листы, а его пожилой отец принимал их на земле и складывал в машину. Позже этот металл они продали.

Кроме того, младший из мужчин совершил кражу домашней утвари из дома, расположенного в той же деревне.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись. С учетом позиции государственного обвинителя судья Пыталовского районного суда назначил им наказание в виде 160 и 260 часов обязательных работ. Также осужденные должны возместить потерпевшим ущерб, оцененный в 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.