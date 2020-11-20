Происшествия

В Печорах «волонтеры» оставили пенсионерку без сбережений

Около миллиона рублей исчезли из дома пожилой жительницы Печор после визита незнакомок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 18 ноября в дом по улице Ленина к 86-летней пенсионерке зашли две неизвестные женщины. Они представились волонтерами и предложили пожилой женщине свои услуги - помочь по хозяйству, сходить в магазин за продуктами или организовать помывку в бане. При этом одна из них всячески отвлекала внимание хозяйки, а вторая тем временем прошла по квартире.

После ухода непрошеных гостей печерянка обнаружила, что у нее из шкафа пропали все сбережения – 807 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. К сожалению, потерпевшая в силу возраста плохо помнит все детали произошедшего и не может подробно описать приметы злоумышленниц.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами, целителями или добровольными помощниками. Ни в коем случае нельзя приглашать случайных знакомых к себе домой, показывать при этом деньги или ценности, тем более в отсутствие родных и близких.