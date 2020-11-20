Происшествия

В Острове пожар оставил без дома заслуженного учителя

Дом со всеми вещами сгорел сегодня, 20 ноября, утром у заслуженного учителя, педагога школы №3 города Острова Фаины Васильевой. Об эом пишет «МК в Пскове».

«Фаина Алексеевна занимала половину дома, - рассказали ее коллеги. - Она пришла на работу, а вскоре, в 10 утра, позвонила соседка, сказала, что пожар начался». Хозяйка дома плачет - говорит, в огне погибли кошки.

В муниципалитете на беду отреагировали быстро - выделили учительнице комнату 17 кв. м в маневренном фонде в Острове-2.

«Что нужно - обыкновенная бытовая мебель - рассказали в школе. - Ведь сгорело все. Шкаф, кровать, может, диванчик. Холодильник небольшой. Одежда 54-56 размера и обувь на полную ногу 39-41 размера. Мы всем коллективом переживаем, будем обустраивать Фаину Алексеевну, окна помоем и заклеим, уют наведем. Тем более, что рядом с маневренным фондом живем».