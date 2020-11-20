Происшествия

Неизвестный задержан в Дедовичском районе за незаконное проникновение в частный дом

Сотрудники Росгвардии задержали в Дедовичском районе гражданина, который совершил проникновение в частный дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в частном доме в одной из деревень Дедовичского района сработала охранная сигнализация.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили следы проникновения - взломанную дверь, а в доме был обнаружен неизвестный гражданин.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.