Происшествия

Две великолучанки стали жертвами дистанционных мошенников

Две жительницы Великих Лук стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 28-летней горожанке 19 ноября позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита завладел деньгами девушки в сумме около 20 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В тот же день по аналогичной мошеннической схеме мнимый банковский служащий под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств завладел деньгами с банковской карты 21-летней великолучанки. Девушка лишилась 48 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Полиция в связи с этим напоминает жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: ни под какими предлогами не предоставлять неизвестным лицам в Сети или по телефону свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - подчеркнули в ведомстве.