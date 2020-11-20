Происшествия

Псковичка украла из магазина косметику на 1,5 тысячи рублей

Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 ноября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Труда - поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали девушку 1999 года рождения, которая пронесла через кассовый узел косметические средства общей стоимостью 1500 рублей, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.