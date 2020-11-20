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Житель Дновского района фиктивно зарегистрировал в своей квартире иностранца

22.11.2020 11:35|ПсковКомментариев: 0

Житель Дновского района подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана в квартире дома по улице Центральной в деревне Панкратово. Он дал признательные показания. Проводится проверка.

«За последнее время данный факт далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в ведомстве.

Теги: #дновский район #полиция #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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