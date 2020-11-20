Происшествия

Псковская полиция ищет женщину с родинкой над губой

В Псковской области продолжается розыск Натальи Цветковой 1990 года рождения. Последний раз ее видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у женщины были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.