Происшествия

Четыре бутылки коньяка украла из магазина псковичка

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, совершившую хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

21 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Труда - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала 4 бутылки коньяка и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.