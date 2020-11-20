Происшествия

В Пыталовском районе возбуждено дело по факту хищения муниципального имущества

Восемь групповых резервуарных установок для снабжения сжиженным газом жилых домов выбыли из казны Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года коммерческая организация передала администрации района ранее взятую в аренду муниципальную собственность – 8 групповых резервуарных установок для снабжения сжиженным газом жилых домов в Пыталово общей стоимостью 1 млн 120 тысяч рублей.

«Однако на баланс органа местного самоуправления резервуарные установки поставлены не были, из казны муниципального образования "Пыталовский район" указанные объекты выбыли», - пояснили в пресс-службе.

По материалам прокурорской проверки, направленным в Островский МСО СУ СК России по Псковской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Санкция части 4 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.