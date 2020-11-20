Происшествия

Торговый павильон загорелся в Пскове

Торговый павильон горел на улице Красноармейской в Пскове 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре возле дома №26 поступило в 3.19. В результате выгорело подсобное помещение, огонь повредил холодильное оборудование, закопчен торговый зал. Причина случившегося - короткое замыкание в подсобке.

В тот же день из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации отопительных печей в Великих Луках на улице Межевой выгорел жилой дом, а в деревне Слизино Бежаницкого района огонь повредил стену жилого дома.

Днем ранее, 21 ноября, в результате поджога выгорел изнутри нежилой дом на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках. Пожарным удалось спасти от огня соседний дом.

А 20 ноября в 7.15 на улице Леона Поземского в Пскове из-за короткого замыкания в моторном отсеке сгорел автомобиль «Лада Приора».

Также в пятницу в 11.38 на улице Карла Маркса в Гдове загорелся магазин на первом этаже жилого дома. Огонь повредил стену. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

В Острове на улице Ветеранов Войны из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике в одной из квартир выгорела кухня. Кроме того, в коридоре жилого дома в переулке Шоссейном огонь повредил потолочное перекрытие и стену. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.