Происшествия

Более 90 уголовных дел возбудили в Псковской области по фактам фиктивной регистрации иностранцев

Более 90 уголовных дел возбудили в Псковской области в отношении граждан за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Так выглядят дома, где по документам якобы проживают приезжие из соседних республик. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Собственники регистрировали иностранных граждан в помещениях, не пригодных для проживания. Итогом такой регистрации в текущем году стало привлечение к уголовной ответственности по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ 66 граждан России. Они получили штрафы в размере от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.

Один из последних подобных случаев произошел в Невеле в октябре. Там в одном из домов на улице Подгорной местная жительница 1960 года рождения фиктивно зарегистрировала двух граждан Республики Беларусь. Пенсионерка дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.