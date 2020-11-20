Происшествия

Схему незаконного ввоза грузовиков раскрыли псковские таможенники

Схему незаконного ввоза иностранных грузовых транспортных средств раскрыли псковские таможенники. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, гражданин Республики Сербия незаконно ввез на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) два седельных тягача с полуприцепами. При въезде иностранный гражданин подал таможенному органу декларацию на транспортное средство, указав целью ввоза международную перевозку из Республики Сербии в Республику Казахстан.

Однако обратно седельный тягач с полуприцепом не вывез, а передал транспортное средство постороннему лицу. Обязанность по уплате таможенных платежей, возникшая при ввозе транспортного средства на территорию ЕАЭС, не была выполнена. Через 2 месяца этот гражданин ввез по такой же схеме еще один седельный тягач с полуприцепом, также передав его на территории ЕАЭС постороннему лицу. Сумма ущерба, причиненного экономическим интересам государства, превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей.

В рамках возбужденного Псковской таможней уголовного дела проведены все необходимые следственные действия. Суд признал гражданина Республики Сербия виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенном в крупном размере, и постановил взыскать в пользу Российской Федерации возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Приговор вступил в законную силу.