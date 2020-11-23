Происшествия

Пограничники задержали псковича с квадрокоптером в Печорском районе

Пограничники задержали псковича, который вел видеосъемку при помощи квадрокоптера вблизи деревень Шартово и Кулье Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Отмечается, что нарушитель не имел разрешения на хозяйственную, промысловую и иную деятельность в пограничной зоне, также у него не было индивидуального пропуска в пограничную зону.

Информацию о нахождении в воздушном пространстве над приграничными населенными пунктами беспилотного летательного аппарата пограничникам передал местный житель. Квадрокоптер у правонарушителя изъяли в рамках проведения административного производства и проверки законных оснований его использования, уточнили в ведомстве.

За последние три месяца пограничники, в том числе при содействии ответственных местных жителей, выявили порядка 100 нарушителей правил пограничного режима. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Пограничное управление напоминает, что находиться в пограничной зоне, а также вести хозяйственную, промысловую и иную деятельность разрешено только при наличии документов, удостоверяющих личность, пропусков и соответствующих разрешений.

Заявление можно подать в форме электронных сообщений на адрес электронной почты Пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru, а также через интернет-портал «Госуслуги».

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам: