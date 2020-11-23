Происшествия

18 тонн атлантической скумбрии не прошли проверку Россельхознадзора в Псковской области

В Псковской области на складе временного хранения ООО «Транзит-Терминал» при проведении совместных с сотрудниками Псковской таможни контрольно-надзорных мероприятий, должностными лицами Россельхознадзора выявлены нарушения ветеринарного законодательства при перемещении 18 тонн атлантической скумбрии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе территориального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, транспортное средство с рыбной продукцией следовало из Санкт-Петербурга в адрес калининградского комбината, производящего мясные и рыбные консервы.

Государственными инспекторами установлено несоответствие информации о дате выработки товара, заявленной в ветеринарных сопроводительных документах и указанной на маркировке продукции. Следовательно, на часть партии скумбрии, в количестве 720 кг, с незаявленной датой выработки, отсутствовал ветеринарный сертификат, подтверждающий ее происхождение и безопасность.

Управлением было принято решение о запрете перемещения 18 тонн мороженой рыбы, оформлен акт о возврате груза отправителю.