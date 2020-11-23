Происшествия

Великолучанка расправилась со знакомым в подвале с помощью ножа

Следственными органами СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней великолучанки, которая обвиняется в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, с 5 на 6 сентября в подвале одного из многоквартирных жилых домов в Великих Луках между обвиняемой и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой она схватила нож и ударила его в грудь. В результате ножевого ранения с повреждением сердца потерпевший скончался на месте преступления.

Изучение личности подследственной показало, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.