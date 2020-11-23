Происшествия

Два мусорных контейнера сгорели на улице Маргелова в Пскове

Два мусорных контейнера сгорели в доме №9 по улице Маргелова в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 23 ноября в 17.23.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

23 ноября в Псковской области произошло еще несколько пожаров. В 10.10 в деревне Жеглово Себежского района из-за аварийного режима работы электрооборудования сгорел садовый дом. В 16.16 в Острове-3 из-за неосторожности загорелся гараж в гаражном кооперативе №3. Пострадали личные вещи. В Дно на улице Крестьянской в 16.21 загорелось бесхозное строение. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.