Происшествия

Безработный с ножом напал на салон сотовой связи в Острове

В Острове по «горячим следам» раскрыт разбой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого - безработного 31-летнего жителя района.

По версии следствия, в дежурную часть ОМВД России по Островскому району 23 ноября около 13.00 поступило сообщение о том, что на улице Карла Маркса в салоне регионального оператора сотовой связи неизвестный, угрожая ножом продавцу, потребовал выдать ему выручку. В итоге, не получив денег, он похитил коробки с наушниками и зарядными устройствами, после чего скрылся.

Оперативный дежурный ОМВД незамедлительно организовал выезд на место происшествия следственно-оперативной группы полиции и сориентировал находившиеся на маршрутах патрулирования наряды единой дислокации. При этом личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки, рассказали в ведомстве.

В результате наряд вневедомственной охраны областного управления Росгвардии по приметам задержал подозреваемого по «горячим следам» и передал его полицейским. Мужчина дал признательные показания. Он также подозревается в ранее совершенной попытке кражи продуктов и спиртного из магазина в Острове.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.