Происшествия

В Печорах семья обокрала магазин одежды

Печорская семья обокрала магазин одежды в ночь на 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23-летний ранее судимый молодой человек, а также его жена и сестра взломали входные жалюзи двух торговых павильонов у дома на площади Победы в Печорах, откуда украли одежду и обувь. По предварительным данным, причиненный собственникам ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Подозреваемых установили по «горячим следам», они дали признательные показания. По словам задержанных, они украли вещи для личных нужд. Часть похищенного изъяли. По фактам краж возбудили уголовные дела.