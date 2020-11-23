Происшествия

Айрон и Дидилия помогли псковским таможенникам найти спрятанные сигареты

Лабрадоры помогли сотрудникам таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области найти скрытые от контроля сигареты на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Табачная продукция была обнаружена благодаря псу Айрону в одном из вагонов железнодорожного состава, следовавшего в Литву. Проверка проводилась на таможенном посту ЖДПП Скангали. 10 пачек сигарет с акцизными марками Украины извлекли из технологической полости боковой вертикальной стойки вагона.

На таможенном посту МАПП Бурачки лабрадор Дидилия среагировала на автомобиль, следовавший в Латвию. Грузовое транспортное средство направили на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Снимки, полученные при сканировании, подтвердили наличие в технологических полостях кабины посторонних вложений. В ходе таможенного досмотра в кабине тягача обнаружено 500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Табачная продукция изъята.

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

«В Псковской таможне из 16 служебных собак 8 обучено на поиск табачных изделий, - рассказал начальник кинологического отдела Тимур Ханнанов. - Служебные собаки – это эффективный инструмент в пресечении противоправных действий. Только в ноябре этого года специалисты-кинологи со своими подопечными оказали содействие в выявлении на железнодорожном и автомобильном транспорте 2471 блока сигарет, сокрытых от таможенного контроля».