Происшествия

В Невельском районе пограничники пресекли ввоз говядины сомнительного качества

Незаконный ввоз на территорию России двух партий мясной продукции пресекли пограничники в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Дубокрай пограничники остановили для проверки два легковых автомобиля с российскими регистрационными номерами под управлением граждан сопредельного государства. В салонах и багажных отделениях машин находилось в общей сложности более 3 тонн мясной продукции, и перевозилась она в антисанитарных условиях.

Установить происхождение мяса не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. Известно, что реализовать мясную продукцию сомнительного качества правонарушители планировали в городе Великие Луки.

Иностранные граждане, перевозившие говядину, привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы в виде штрафов на общую сумму 7500 рублей.

Задержанный груз передан специалистам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия правового решения.