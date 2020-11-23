Происшествия

54 квартиры-притона проверили псковские полицейские

54 квартиры притонного характера, в которых допускается систематическое распитие спиртных напитков, проверили полицейские в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Рейд прошел в рамках оперативно-профилактической операции «Быт» 18-21 ноября. Полицейские отработали 2595 многоквартирных жилых домов и 1671 частное домовладение. По месту жительства проверили 1725 лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД.

В операции приняли участие более 300 сотрудников полиции, представители общественности и образовательных учреждений.

Все службы раскрыли 24 преступления. К административной ответственности привлекли 394 правонарушителя. В отношении поднадзорных лиц за неисполнение обязанностей и ограничений, установленных судом, составили 25 административных протоколов. На профилактический учет ОВД поставили 20 лиц.

Совместно с органами образования и социальной сферы проверялись неблагополучные семьи, в отношении которых имеется информация о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также возможном применении насилия. В течение операции выявили и поставили на учет 12 несовершеннолетних правонарушителей, а в комиссии по делам несовершеннолетних направили 21 информационное письмо об устранении причин и условий, являющихся причинами совершения подростками противоправных деяний.