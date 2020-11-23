Происшествия

Пять литров пива украл из магазина пскович

В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

24 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 20-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел пятилитровый кег с пивом, не заплатив за него.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.