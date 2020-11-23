Происшествия

Псковские пограничники пресекли две попытки контрабанды сигарет

Сотрудники пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу РФ партий табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Яшково Пыталовского района пограничники задержали двух россиян. Они направлялись по лесу в сторону государственной границы и планировали незаконно переместить в Латвийскую Республику, в обход установленных пунктов пропуска, коробки с табачной продукцией.

Изъято и отправлено на экспертизу более тысячи пачек сигарет с иностранными акцизными марками. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности для принятия процессуального решения.

Еще один инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Бурачки». В ходе осмотра грузового автомобиля «ДАФ», следовавшего в сопредельное государство, было выявлено более 500 пачек сигарет, скрытых от пограничного и таможенного контроля под обшивкой салона кабины.

Табачная продукция передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.