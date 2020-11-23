Происшествия

В Новосокольническом районе пастухи обокрали дачницу

В Новосокольническом районе подозреваемыми в совершении кражи оказались пастухи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 64-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга заявила в полицию о том, что из дачного дома в деревне Новое похищены несколько металлических труб, канистры с бензином, коптильня и другие вещи.

В совершении преступления подозреваются двое жителей Новосокольнического района 1990 и 1991 годов рождения, которые работают пастухами в местной сельхозорганизации. Возбуждено уголовное дело. При обысках похищенное имущество изъято. Ведется следствие.

А в Великих Луках 22-23 ноября из подъезда дома по улице Гвардейской был похищен велосипед. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Это 43-летний безработный, ранее судимый за кражу великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.