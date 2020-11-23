Происшествия

Три молодых человека обокрали пожилую женщину в островской деревне

В Острове перед судом предстанут трое местных жителей в возрасте от 17 до 28 лет по обвинению в краже. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в их отношении, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 15 июля 2020 года трое обвиняемых, один из которых является несовершеннолетним, проникли в частное домовладение в одной из деревень Островского района, откуда похитили имущество пожилой женщины и скрылись с места преступления.

В ходе предварительного расследования предполагаемые злоумышленники установлены. Они дали подробные показания относительно обстоятельств совершенного преступления. Материальный ущерб возмещен потерпевшей в полном объеме путем возвращения похищенного имущества.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.