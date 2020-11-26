Происшествия

В Пскове замыкание в кондиционере привело к пожару в магазине

Короткое замыкание электропроводки в кондиционере стало причиной пожара в супермаркете на проспекте Энтузиастов, 5-а в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем поврежден вентилятор кондиционера холодильного оборудования, в подсобном помещении - макулатура.

Как сообщалось ранее, информация о возгорании поступила 25 ноября в 14.31. Горело подсобное помещение магазина. Эвакуированы 17 человек, в том числе 10 сотрудников супермаркета.

Добавим, по информации из неофициальных источников, пожар произошел в магазине «Пятерочка».