Происшествия

Два пожара произошло в Великих Луках

Два пожара произошло в Великих Луках 25-26 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на чердаке двухэтажного нежилого здания на Октябрьском проспекте сгорел мусор. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А ночью 26 ноября в 4.29 по той же причине возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на улице Гоголя. Огнем повреждена дверь эвакуационного выхода.

Еще один пожар произошел 25 ноября в Печорском районе. В 11.26 в деревне Лидва горел автомобиль «Фольксваген Пассат Б3». Огнем поврежден моторный отсек. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.