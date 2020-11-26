Происшествия

В Пскове задержан мужчина, расплатившийся в магазине фальшивой купюрой

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, расплатившегося в магазине фальшивой купюрой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на улице Труда. Прибыв на место, они выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности. Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, 25 ноября была выявлена фальшивая тысяча рублей в выручке одного из спортивно-развлекательных комплексов города Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело. В тот же день пятитысячная банкнота с признаками подделки была обнаружена в финансовом учреждении. По имеющимся сведениям, купюра поступила в выручке с АЗС в Плюсском районе. Ведется проверка.