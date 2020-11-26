Происшествия

Пскович попытался украсть из магазина постельное белье

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

26 ноября около 4.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1986 года рождения, который пронес через кассовый узел лосьон после бритья и постельное белье общей стоимостью 1300 рублей, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.