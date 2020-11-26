Происшествия

Вернувшийся из Латвии россиянин не задекларировал тренажер и гоночный велосипед

На таможенном посту МАПП Убылинка на российско-латвийской границе гражданин РФ, возвращаясь из-за рубежа, не задекларировал велотренажер, новый гоночный велосипед и 4 колеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Общая стоимость товара, подлежащего декларированию, превышает 500 тысяч рублей. «Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным транспортом на сумму не выше 500 евро и общим весом не более 25 кг. При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, в части превышения», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Убылинка Роман Сушинский.

При таможенном контроле гражданин свой товар, вес которого превышал указанную норму, не предъявил и не заполнил декларацию. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.