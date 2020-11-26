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Три человека обвиняются в незаконном ввозе грузовиков в Псковскую область

Три человека обвиняются в незаконном ввозе грузовиков в Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, сотрудники Псковской таможни и регионального УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы.

Граждане РФ ввозили из-за рубежа в Псковскую область частично разобранные грузовые автомобили, декларируя их как бывшие в употреблении части и агрегаты иностранных транспортных средств. Ввезенные без уплаты таможенных платежей транспортные средства на территории области собирали, доукомплектовывали и реализовывали третьим лицам как товар Евразийского экономического союза.

Ущерб, нанесенный бюджету Российской Федерации действиями членов группы, превышает 6 миллионов рублей. Псковская таможня возбудила уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В рамках уголовного дела проведено 15 обысков, обнаружены предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность граждан. Трое мужчин арестованы. Им предъявлено обвинение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте сообщила, что обвинение предъявлено двум мужчинам 1972 и 1977 годов рождения. Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Псковской таможни.

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Установлено, что в период с июня по сентябрь 2020 года эти мужчины действовали в составе организованной преступной группы. По заранее разработанному плану и в соответствии с распределенными ролями они уклонились от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, перемещая с территории иностранных государств на территорию России полнокомплектные транспортные средства под видом товара «бывшие в употреблении части и агрегаты от грузовых транспортных средств».