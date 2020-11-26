Происшествия

Ревнивая великолучанка ударила ножом своего сожителя

В Великих Луках полиция раскрыла преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В великолукскую больницу утром 25 ноября с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен 33-летний мужчина. По версии следствия, накануне этот горожанин пострадал в результате конфликта, который у него случился с его безработной, ранее судимой 32-летней сожительницей.Ссора произошла в квартире дома по улице Гоголя в Великих Луках. На почве ревности женщина ударила мужчину ножом. Она дала признательные показания.

«Первоначально пострадавший своими пояснениями пытался представить следствию заведомо ложную версию произошедшего - якобы на улице на него напали неизвестные, и он стал их жертвой», - добавили в ведомстве.

В настоящее время в отношении подозреваемой великолучанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.