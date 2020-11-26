Происшествия

26 иностранцев задержаны за сутки на российско-белорусской границе в Псковской области

26 иностранцев попытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу в Псковской области за прошедшие сутки. Их в ходе совместного с ГИБДД рейда задержали пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Всего с начала ноября года на российско-белорусском участке пограничники установили более 200 нарушителей режима государственной границы.

«Иностранные граждане пытаются незаконно въехать на территорию России лесными и проселочными дорогами, несмотря на введенные в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы. Общая сумма наложенных административных штрафов в отношении нарушителей режима государственной границы составила порядка 450 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Пограничное управление напоминает, что пересечение российско-белорусского участка границы по-прежнему ограничено, за исключением отдельных категорий лиц.