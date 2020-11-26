Происшествия

Опочанка незаконно прописала у себя гражданина Узбекистана

Прокурор Опочецкого района утвердил обвинительное постановление в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе дознания установлено, что 10 октября 2019 года обвиняемая, находясь в служебном помещении отделения по вопросам миграции МО МВД России «Опочецкий», оформила и собственноручно подписала заявление о регистрации по месту жительства в принадлежащем ей жилом помещении в Опочке гражданина Узбекистана, не имея намерения предоставлять ему жилое помещение для проживания.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района Псковской области для рассмотрения по существу.