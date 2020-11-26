Происшествия

Потерявшегося в лесу мужчину искали в субботу в Гдовском районе

Потерявшегося в лесу мужчину искали в субботу в Гдовском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 28 ноября в 22.00 от дежурного УМВД России по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи в поисках пропавшего человека.

В лесном массиве вблизи станции Добручи Гдовского района потерялся мужчина. На место выехала дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Гдова. В 23.00 мужчина был найден.

Возраст потерявшегося и причины, побудившие его бродить по лесу, не указываются.