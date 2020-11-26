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Продавец Опочецкого райпо обвиняется в растрате

Прокурор Опочецкого района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела местной жительнице. Она обвиняется в растрате и хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель прокурора района Галина Бубнова.

Отдел дознания МО МВД России «Опочецкий» возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенной виновному).

Следствие установило, что подозреваемая в период времени с июля по сентябрь 2020 года, работала продавцом местного РАЙПО и имела доступ к материальным ценностям и денежным средствам. Она совершила хищение материальных ценностей и денежных средств из кассы на общую сумму более 132 тысяч рублей. Денежные средства подозреваемая растратила на собственные нужды.

Санкции ч.1 ст.160 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или размер зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо осужденной предстоит пройти обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.