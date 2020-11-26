Происшествия

Поджог стал вероятной причиной пожара на даче в Великолукском районе

Поджог стал вероятной причиной пожара 28 ноября в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло в 19:28 в деревне Копытово. В дачном доме сгорела кровля по всей площади. Огнем повреждена стена на площади 5 кв. метров. Сгорела пристройка к дому. Предположительная причина пожара - поджог. Спасена хозпостройка.

В пятницу, 27 ноября, в 12:58 в Пскове на улице Алехина, 4 в пятиэтажном доме в мусоросборной камере горел мусорный контейнер. Огнем повреждена дверь.

28 ноября в 13:47 в Плюссе на улице Советской в двухквартирном жилом доме в квартире сгорела кровля по всей площади. Помещение выгорело изнутри. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки в доме

В тот же день в 17:19 в Великолукском районе в деревне Урицкое в бане огнем повреждена кровля на площади 5 кв. метров, потолочное перекрытие. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

29 ноября в 17:11 произошел пожар в село Качаново Палкинского района. В бане огнем повреждена стена. По предварительным данным, причина пожара - перекал печи. Спасена баня.

В 19:33 в Великих Луках на улице Новой в бане сгорела кровля по всей площади. Помещение выгорело изнутри. Причина пожара, предварительно, нарушение правил при эксплуатации печного оборудования.