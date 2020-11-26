Происшествия

Порхович лишился почти полумиллиона рублей из-за дистанционного мошенничества

Житель Порхова 1950 года рождения лишился сбережений из-за дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 ноября ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции он завладел деньгами потерпевшего в сумме 434 тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

В Острове 27 ноября 34-летней горожанке тоже позвонил мнимый банковский служащий. Он заявил, что необходимо якобы предотвратить попытку незаконного оформления на женщину кредита, и под этим предлогом украл 195 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ведется расследование.

Еще одной жертвой подобного дистанционного мошенничества стала 76-летняя псковичка, которая 26 ноября после телефонного общения с мошенниками не досчиталась 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.