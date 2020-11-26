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Поступившую из Пыталово поддельную тысячерублевую купюру изъяли в Пскове

Поддельную тысячерублевую купюру изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру обнаружили 27 ноября в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся данным, она поступила в выручке одного из магазинов Пыталово.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.