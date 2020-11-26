Происшествия

Бывший налоговый инспектор привлечена к ответственности в Пскове за подделку больничного

Псковичку уличили в подделке больничного листа. Она привлечена к уголовной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение по уголовному делу в отношении бывшего налогового инспектора из УФНС России по Псковской области, а Псковский городской суд признал ее вину в подделке документов.

В суде установили, что в январе 2020 года налоговый инспектор прогуляла работу. Скрыть этот факт ей помог приобретенный у неизвестного лица поддельный листок нетрудоспособности. В нем сообщались недостоверные сведения о том, что в день прогула она была у врача.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.