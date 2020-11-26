Происшествия

Бездомного поймали с поличным при краже велосипедов в Пскове

Бездомного поймали с поличным при краже двух детских велосипедов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 ноября днем в полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице Советской Армии о том, что у них по этажам ходит незнакомец, который ведет себя подозрительно. На место незамедлительно прибыл экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову.

При отработке подъездов дома на одной из лестничных площадок возле лифта полицейские заметили мужчину с двумя детскими велосипедами в руках. В ходе разбирательства выяснилось, что этот бездомный гражданин 1973 года рождения попытался их украсть.

При досмотре у подозреваемого, который сознался в преступлении, обнаружили ножницы по металлу. Полицейские изъяли велосипеды. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из гаража у дачного дома в деревне Мошино Пушкиногорского района через незапертую входную дверь безработный местный житель 1961 года рождения украл мотоцикл. Похищенное изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Еще один велосипед украли в Гдове в период с 27 по 28 ноября из подъезда дома на улице Пограничной. А в деревне Адворицы Псковского района 27 ноября от дома по улице Центральной похитили мопед. По данным фактам проводятся проверки.